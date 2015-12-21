Третя хвиля імунізації дітей проти поліомієліту в Україні розпочнеться з 17 січня

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Ігор Перегінець.

“Ми завершили другий раунд імунізації проти поліомієліту як відповідь на спалах наприкінці серпня. Станом на 17 грудня було провакциновано близько 70% дітей. Це на 5% більше, ніж у першому раунді. І хоча це непоганий результат, ми розраховували, що охопимо більшу кількість дітей, однак втрутились суб'єктивні фактори, що вплинули на бажання батьків вакцинувати. Міжнародна місія не дуже позитивно оцінила хід імунізації”, - сказав Перегінець.

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Заступник міністра уточнив, що третій раунд вакцинації проти поліомієліту розпочнеться після різдвяних канікул - 17-18 січня і висловив сподівання, що він зможе охопити ще більшу кількість дітей.

Як повідомляв УНІАН, кампанію вакцинації в Україні розпочато через виявлення двох випадків захворювання на поліомієліт 1 вересня 2015 року у Закарпатській області. Вони були зафіксовані Міністерством охорони здоров’я України і підтверджені ВООЗ.

З 19 жовтня по 4 листопада в Україні пройшов перший раунд імунізації проти поліомієліту, під час якого щепленнями було охоплено близько 65% запланованого обсягу дітей.

Другий раунд тривав з 30 листопада по 13 грудня.