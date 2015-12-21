Лікарні Києва зекономили на енергоносіях майже 10 млн грн

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, про це заявила директор Департаменту охорони здоров’я Тетяна Донченко.

За її словами, це стало можливим завдяки впровадженню низки ефективних заходів з енергозбереження та відповідальному ставленню керівників лікарень до даного питання.

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Донченко повідомила, що станом на 1 січня 2015 р. заборгованість за спожиті енергоносії закладами охорони здоров’я, безпосередньо підпорядкованими Департаменту, становила 66,7 млн грн.

Зважаючи на це, зазначила вона, було вжито низку заходів, зокрема, замінено вікна, герметизовано стіни, утеплено фасади, проконтрольовано подачу тепла у технічні приміщення. Також у лікарнях почали використовувати енергозберігаюче обладнання.

«Окремо хочу зазначити перехід закладів на автономні системи постачання теплової енергії. Наразі ми лише розпочали цю роботу, але результати більш ніж переконливі», – сказала Донченко.

Так, вона повідомила, що на території пологового будинку №5 розміщена модульна теплова котельня, яка працює на твердому паливі (пелети). На підставі відкритих торгів укладено договір на постачання теплової енергії з переможцем, який дав економію 96,54 грн за 1 Гкал, що в сумі за рік дозволяє зекономити 160 тис. грн.

Також, завдяки переходу на альтернативне паливо лікувальними закладами ТМО «Психіатрія» в м. Києві та введенню в експлуатацію (за рахунок інвестора) котельної, в зимовий період 2014-2015 року заощаджено близько 3 млн грн.

«Взагалі ж, станом на 7 грудня 2015 р. заклади охорони здоров’я досягнули економії бюджетних коштів на суму 9,5 млн грн: на теплопостачанні – 3,5 млн грн, водопостачанні – 0,8 млн грн, електричній енергії – 3 млн грн, природному газі – 2 млн грн, використанні вугілля – 0,2 млн грн», – розповіла Донченко.