На Харківщині вовчиця покусала шістьох людей

У Харківській області вовчиця покусала шістьох людей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Ігоря ТЕРЕХОВА, співробітники правоохоронних органів вимушені були застрелити звіра.

Оскільки є підозри, що вовчиця була хвора на сказ, то всім постраждалим були зроблені щеплення від сказу і зараз вони перебувають під наглядом лікарів. За словами І.ТЕРЕХОВА, четверо постраждалих знаходяться у лікарнях, у тому числі 9-річна дитина.