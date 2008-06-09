На Харківщині вовчиця покусала шістьох людей
12:17, 09 червня 2008Країна
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Усіх потерпілих провакцинували від сказу
У Харківській області вовчиця покусала шістьох людей.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Ігоря ТЕРЕХОВА, співробітники правоохоронних органів вимушені були застрелити звіра.
Оскільки є підозри, що вовчиця була хвора на сказ, то всім постраждалим були зроблені щеплення від сказу і зараз вони перебувають під наглядом лікарів. За словами І.ТЕРЕХОВА, четверо постраждалих знаходяться у лікарнях, у тому числі 9-річна дитина.
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