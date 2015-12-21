Як пережити психологічну травму війни

Фахівці стверджують, що на сьогоднішній день травма війни – масове явище у жителів Донбасу. Щоб навчитися жити заново, їм знадобляться роки і допомога кваліфікованих психологів. З чим стикаються фахівці під час роботи і як вирішують найбільш складні вияви «травми війни» можна дізнатися в ході конференції.

У панельній дискусії візьмуть участь: Аннет Літ (ЮНІСЕФ), Марина Черенкова «Відповідальні громадяни», Людмила Волинець експерт з прав дитини, Галина Скіпальська «Право на здоров'я», Діна Гуд «Данська рада по роботі з біженцями», Дар'я Касьянова Гуманітарний штаб Ріната Ахметова, Олена Лук'янчук «Психологічна служба штабу Ріната Ахметова».

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова запрошує ЗМІ взяти участь у заході.

Дата, час: 22 грудня 2015 року, 10:00-16:00.

10:00-10:30 – реєстрація.

10:30-12:30 – панельна дискусія, виступ учасників.

12:30-13:00 – кава-пауза.

13:00-15:00 – майстер-класи психологів, спілкування представників ЗМІ з учасниками.

Місце: академія ДТЕК, вул. Жилянська 75, 12-й поверх

Просимо отримати акредитацію за тел. +38 050 347 22 61 або по ел. поштою amoskvitina@fdu.org.ua.