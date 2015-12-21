Як пережити психологічну травму війни
Завтра в академії ДТЕК Гуманітарний штаб Ріната Ахметова проводить конференцію «Психологія війни: пережити травму».
Фахівці стверджують, що на сьогоднішній день травма війни – масове явище у жителів Донбасу. Щоб навчитися жити заново, їм знадобляться роки і допомога кваліфікованих психологів. З чим стикаються фахівці під час роботи і як вирішують найбільш складні вияви «травми війни» можна дізнатися в ході конференції.
У панельній дискусії візьмуть участь: Аннет Літ (ЮНІСЕФ), Марина Черенкова «Відповідальні громадяни», Людмила Волинець експерт з прав дитини, Галина Скіпальська «Право на здоров'я», Діна Гуд «Данська рада по роботі з біженцями», Дар'я Касьянова Гуманітарний штаб Ріната Ахметова, Олена Лук'янчук «Психологічна служба штабу Ріната Ахметова».
Гуманітарний штаб Ріната Ахметова запрошує ЗМІ взяти участь у заході.
Дата, час: 22 грудня 2015 року, 10:00-16:00.
10:00-10:30 – реєстрація.
10:30-12:30 – панельна дискусія, виступ учасників.
12:30-13:00 – кава-пауза.
13:00-15:00 – майстер-класи психологів, спілкування представників ЗМІ з учасниками.
Місце: академія ДТЕК, вул. Жилянська 75, 12-й поверх
Просимо отримати акредитацію за тел. +38 050 347 22 61 або по ел. поштою amoskvitina@fdu.org.ua.