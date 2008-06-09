Фармпідприємства не вироблятимуть трамадол без ліцензії

Днями відбулася прес-конференція за участю міністра охорони здоров`я України Василя Князевича та міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка на тему: “Рішення уряду щодо запобігання вживання трамадолу”, повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України.

В ході прес-конференції було зазначено, що сьогодні існує 14 фармацевтичних підприємств, які мають діючу ліцензію на виробництво трамадолу. Але відсутність чітко визначених засобів контролю сприяє розширенню кола фіктивних комерційних фірм та безконтрольному потраплянню трамадолу на нелегальний ринок. Тому найефективнішим заходом на шляху до запобігання незаконного розповсюдження препарату стало включення його до офіційного переліку наркотичних засобів. Ю Луценко підкреслив, що цього тижня працівники міліції зупинять виробництво наркотичних засобів тих виробників, які не мають діючої ліцензії.

В. Князевич наголосив, що МОЗом розроблено порядок використання препарату, де чітко визначено, кому він потрібен, адже не можна повністю скоротити його виробництво. Тепер для виробництва трамадолу фармацевтичним підприємствам не достатньо мати ліцензію на виробництво лікарських засобів, тепер підприємства мають отримати ліцензію на виробництво наркотичних препаратів.