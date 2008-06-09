В.Князевич: Факт отруєння Ющенка діоксином доведений медиками

Факт отруєння Віктора Ющенка діоксином у 2004 р. доведений медиками. Про це йдеться в заяві міністра охорони здоров`я Василя Князевича, поширеній прес-службою міністерства.

"Хочу нагадати, що факт отруєння В.Ющенка найтоксичнішим з діоксинів (2,3,7,8–ТХТД) підтверджений медиками на основі численних токсикологічних досліджень тканин організму в сертифікованих закордонних лабораторіях, а також на основі клінічної картини захворювання, яка повністю відповідала отруєнню такою сполукою", - зазначається в заяві.

Як зазначив В.Князевич, з початку 2005 р. і до сьогоднішнього дня в процесі реалізації лікувальної стратегії, розробленої для Президента України, проведено більше десяти серій токсикологічних досліджень, і кожне з них підтвердило наявність діоксину в організмі в кількостях, які ні за яких умов не могли потрапити до організму побутовим шляхом.

"Більше того, дані, отримані медиками, знайшли своє повне підтвердження при проведенні криміналістичної судово–медичної експертизи із залученням токсикологічних лабораторій країн Західної Європи. Дані, отримані слідчими органами в процесі такої експертизи, повністю корелювали з даними медиків", - наголосив міністр.