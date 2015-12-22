У Одесі через свинячий грип помер чоловік
11:25, 22 грудня 2015Країна
328
У Одесі від H1N1 (свинячого грипу) помер чоловік. Як повідомили УНІАН в Одеській міській інфекційній клінічній лікарні, потерпілий звернувся за медичною допомогою тільки через 6 днів після того, як у нього піднялася температура.
У Одесі від H1N1 помер чоловік / Фото: УНИАН
У названий лікувальний заклад його доставила швидка допомога. «Врятувати його не вдалося, у зв'язку з тим, що хвороба переросла на той момент у тотальне двостороннє запалення легенів», - зазначили в лікарні.
Читайте такожВ Житомирі медики врятували вагітну, яка захворіла на свинячий грип і три дні перебувала у комі
Лабораторні дослідження показали, що у пацієнта, який працював таксистом, був підтип H1N1.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter