У МОЗ визначать, хто в Україні лікуватиметься безоплатно

Як повідомили УНІАН у МОЗ, група працює над визначенням гарантованого обсягу медичних послуг, що надаватимуться пацієнтам за державний кошт, та методикою розрахунку їхньої вартості.

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Впровадження гарантованого державою пакета медичних послуг є ключовим елементом реформи. Для цього необхідно, зокрема, забезпечити стале фінансування галузі, визначитися з підходом до формування гарантованого пакету (хто його отримує, в якому обсязі послуг та якої вартості). Також члени робочої групи обговорили методику розрахунку оцінки медичних послуг.

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Важливими питаннями, які потребують вирішення, є методи оплати послуг, що мають бути запроваджені поза гарантованим пакетом, а також потрібно визначити, які соціальні групи матимуть право не сплачувати за такі послуги.

На засіданні йшлося також про те, що запровадження гарантованого пакету послуг обов’язково передбачає створення «єдиного платника» для закупівлі медичних послуг за бюджетні кошти.

На основі рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, найбільш доцільним рівнем фіскальної децентралізації були б загальнодержавний і субнаціональний рівні (регіон/область), що забезпечило б досягнення справедливого й ефективного фінансування сфери охорони здоров'я.