В Одесі у дев'ятнадцяти хворих і одного померлого виявлено вірус H1N1

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Держсанепідслужби в Одеській області, вірусологічною лабораторією за період з 28 вересня по 22 грудня було обстежено 161 хворого і 9 померлих із попереднім діагнозом «грип, ГРВІ, вірусна пневмонія».

«Одержано 19 позитивних результатів у хворих й 1 із секційного матеріалу померлого», - відзначили в управлінні.

Зокрема, при ідентифікації цих позитивних результатів виявлено 19 випадків вірусу грипу А/H1N1/swin2009, зокрема й у померлого чоловіка. Також виявлено один позитивний результат вірусу грипу В (у вагітної жінки). Проби для досліджень доставлялися з Одеської міської інфекційної лікарні, пологового будинку №2, дитячої міської лікарні №3 та патологоанатомічного бюро.

В управлінні відзначили, що лабораторією обласного управління Держсанепідслужби підтверджено наявність вірусу H1N1 у секційному матеріалі чоловіка, який помер у лікарні.

50-річний одесит, який працював таксистом, захворів 5 грудня, лікувався самостійно і за медичною допомогою звернувся на 6-ту добу захворювання. У зв'язку з погіршенням стану 10 грудня викликав бригаду швидкої медичної допомоги й зі скаргами на сильний кашель, високу температуру і біль у горлі був госпіталізований до міської клінічної інфекційної лікарні. Йому поставили діагноз «фолікулярна ангіна. Двостороння пневмонія». У медустанові зробили рентгенограму, після чого діагноз було уточнено: «Грип. Двостороння пневмонія».

Стан хворого погіршився і 13 грудня його перевели до реанімаційного відділення. Повторна рентгенограма підтвердила повне двостороннє ураження легень. За два дні хворий помер.

Після проведення лабораторних досліджень встановлено остаточний діагноз: «грип А/H1N1/sw2009, тяжка форма, двостороння тотальна полісегментарна пневмонія, дистрес-синдром, гостра серцева недостатність, що призвело до наростання дихальної недостатності, яка стала безпосередньою причиною смерті».