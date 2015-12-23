Гуманітарний штаб Ахметова видав понад 6 млн наборів виживання для мешканців Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова Римма Філь.

"За 500 днів Штаб видав 5 млн. 850 тисяч продуктових наборів для дорослих та 430 тисяч дитячих. Загальна кількість мирних жителів Донбасу, особисто хоча б раз отримали допомогу Штабу, перевищила 1 млн. 85 тисяч осіб. Коли в серпні 2014 року створювався Штаб, ніхто не припускав, що потреба в допомозі буде настільки висока. Міжнародні експерти відзначають, що жителі сходу України платять непомірну плату за конфлікт. Багато з них вже півтора року позбавлені права на харчування і отримання медичної допомоги", - зазначила Філь.

Вона підкреслила, що, враховуючи масштаби гуманітарної катастрофи, штаб працює так, щоб допомогти максимальній кількості людей, особливо тим, хто без такої підтримки не зміг би вижити або зберегти здоров'я.

"Допомогу Гуманітарного штабу отримують, насамперед, першу чергу, люди похилого віку, які на своєму віку переживають вже другу війну, і діти, абсолютно беззахисні в умовах бойових дій. Ми працюємо по обидві сторони лінії зіткнення, і найголовніше – в «сірій зоні». Нам важливо, щоб кожен нужденний отримав допомогу", - сказала Філь.

Вона також акцентувала, що основні напрямки роботи Штабу: доставка та видача продуктових наборів, адресна та психологічна допомога мирним жителям Донбасу, підкресливши, що найбільш затребувана допомога – продуктами, її отримують 84%.

"За даними останнього звіту ООН 2,7 мільйона людей живуть на непідконтрольних Україні територіях, стикаються з обмеженнями на пересування. Ще близько 800 тисяч чоловік живуть у вкрай важких і небезпечних умовах уздовж лінії зіткнення. Крім того, в Україні налічується більше мільйона переселенців", - зазначила Філь.