Як уберегтися від варикозного розширення вен

При цій хворобі, вени стають звитими, роздутими і помітно розширеними. Причин виникнення цього захворювання може бути чимало, але найпоширенішими є: генетична причина, надмірна маса тіла, вагітність, поганий кровообіг. Як же уберегтися від цієї недуги?

1.Замість горезвісних десятисантиметрових шпильок вибирайте зручні каблучки заввишки в п`ять сантиметрів.

Вони і красиві, і проблем з ногами вдасться уникнути.

2.Після кожного прийому душу необхідно обполіскувати ноги холодною водою.

3.Відмовтеся від звички сидіти, закинувши ногу на ногу.

Це викликає застій крові.

4.Регулярно приймайте вітаміни С та Е, оскільки вони покращують кровообіг і зміцнюють судини.

5.Необхідно постійно стежити за тим, щоб ваша вага була в нормі. Надлишок її доставляє велику кількість проблем не тільки вашим ногам, але і всьому організму.

6.Від дуже гарячих ванн все ж краще відмовитися.

7.Дивитися телевізор, читати або розмовляти по телефону слід сидячи, поклавши ноги на стілець. Головне, щоб при цьому ноги перебували вище таза - щоб відбувався відтік крові.

8.Під час сну необхідно під ноги підкладати подушку.

Це робиться з тих же міркувань, що і в попередньому пункті.

У такому положенні кров з ніг відтікає, не застоюючись в судинах.