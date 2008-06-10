Як уберегтися від варикозного розширення вен
8 правил для здорових ніг
При цій хворобі, вени стають звитими, роздутими і помітно розширеними. Причин виникнення цього захворювання може бути чимало, але найпоширенішими є: генетична причина, надмірна маса тіла, вагітність, поганий кровообіг. Як же уберегтися від цієї недуги?
1.Замість горезвісних десятисантиметрових шпильок вибирайте зручні каблучки заввишки в п`ять сантиметрів.
Вони і красиві, і проблем з ногами вдасться уникнути.
2.Після кожного прийому душу необхідно обполіскувати ноги холодною водою.
3.Відмовтеся від звички сидіти, закинувши ногу на ногу.
Це викликає застій крові.
4.Регулярно приймайте вітаміни С та Е, оскільки вони покращують кровообіг і зміцнюють судини.
5.Необхідно постійно стежити за тим, щоб ваша вага була в нормі. Надлишок її доставляє велику кількість проблем не тільки вашим ногам, але і всьому організму.
6.Від дуже гарячих ванн все ж краще відмовитися.
7.Дивитися телевізор, читати або розмовляти по телефону слід сидячи, поклавши ноги на стілець. Головне, щоб при цьому ноги перебували вище таза - щоб відбувався відтік крові.
8.Під час сну необхідно під ноги підкладати подушку.
Це робиться з тих же міркувань, що і в попередньому пункті.
У такому положенні кров з ніг відтікає, не застоюючись в судинах.