Фонд ”Розвиток України” відгукнувся на прохання донецьких студентів врятувати однокурсницю

6 червня студенти Донецького училища культури направили Президентові, Прем`єр-міністрові, народним депутатам, головам Облдержадміністрації і Облради, мерові Донецька, бізнесменам відкритий лист-звернення із закликом і проханням відгукнутися на біду, яка спіткала їхню однокурсницю Тимченко Марту. 18-річній дівчині був поставлений діагноз – пухлина головного мозку. Лист був направлений і на ім`я Президента Благодійного фонду "Розвиток України" - Ріната Ахметова.

З сьогоднішнього дня Марта знаходиться під опікою Фонду, який профінансує всі етапи лікування. Вранці водій і представник Фонду доставили дівчину з рідного Краматорська до Донецька, в лікарню ім. Калініна. Дівчині виділили окрему палату у відділенні нейрохірургії, де вона знаходитиметься разом з мамою до закінчення лікування. По рішенню зав. відділенням Вартама Гюлемерьянца, керівника клініки Анатолія Кардаша, заст. головного лікаря по хірургічній службі Андрія Соколовича і лікуючого лікаря Жана Беленського, Марті призначена операція. Визначений і попередній список медикаментів на суму 13500 грн, які необхідні для першого етапу лікування. Сама ж операція, палата, триразове харчування, підготовча терапія, надаються всім пацієнтам клініки безкоштовно.

За словами мами дівчинки, Людмили Павлівни, окрім допомоги фонду "Розвиток України" і підтримки училища (студенти назбирали 2000 грн. і готові надати донорську кров), більше жодної допомоги вона "не отримала", були "тільки обіцянки".

Операція буде проведена в один з днів: 10 або ж 11 червня.

На даний момент стан дівчинки стабільний.