У Вінниці розпочалися масштабні навчання військових медиків ЗСУ

У Вінниці розпочалися широкомасштабні навчання керівного складу військово-медичної служби Збройних Сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, головною метою дводенного збору військових медиків визначена практична апробація результатів виконання Програми розвитку системи медичного забезпечення ЗСУ на 2006-2011 роки.

Під час заходу проводитиметься практичне заняття організації роботи військового польового багатопрофільного госпіталю щодо надання медичної допомоги та лікування поранених і хворих при застосуванні умовним противником сучасних засобів ураження, а також організації евакуації постраждалих санітарним автомобільним та авіаційним транспортом.

В ході збору будуть задіяні санітарний літак АН-26 «Віта», санітарні вертольоти Мі-8 та інша військово-медична техніка.

Зокрема, відбудеться виліт санітарних вертольотів з лікарсько-сестринськими бригадами в район умовних санітарних втрат.

Унікальним елементом навчань стане надання медичної допомоги під час проведення парашутних стрибків.

Також під час навчань керівництво Міністерства оборони та Збройних Сил України розглядатимуть питання щодо покращення лікувально-профілактичного та санаторно-курортного забезпечення військовослужбовців, ветеранів військової служби та війни.

За результатами проведення зборів керівництву військового відомства будуть надані пропозиції щодо заходів, спрямованих на підвищення рівня охорони здоров’я українських військовослужбовців в інтересах вирішення проблем національної безпеки держави.