Для психологічної реабілітації воїнів АТО застосовуватимуть арт-терапію

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, ініціатором проекту є Український науково-дослідний інститут соціальної та судової психіатрії та наркології МОЗ України.

Арт-терапія зарекомендувала себе як ефективний метод психологічної корекції у багатьох країнах.

За словами директора Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ, головного позаштатного спеціаліста МОЗ (спеціальність «Психіатрія та наркологія») Ірини Пінчук, сьогодні арт-терапію застосовують у багатьох лікувальних закладах для пацієнтів, що страждають на психічні розлади, цей підхід до лікування сприяє зміні ставлення до пацієнта, вивченню його здібностей, що дає можливість пацієнту швидше виходити із хворобливого стану. Цей принцип можна застосувати і до психологічної реабілітації воїнів АТО.

Читайте такожВійськовим надаватимуть на безкоштовну психологічну реабілітацію після бойових завдань

«Важливо лікувати пацієнтів не лише за призначенням згідно з протоколом, а враховувати потребу та реабілітаційний потенціал, який виявляють лікар-психіатр спільно з психологом. Також до цієї роботи залучаються медичні сестри та проводиться робота з визначення інтересів пацієнта. Тобто, йде робота мультидисциплінарної команди для виявлення реабілітаційного потенціалу», - сказала Пінчук.

Зараз триває передача засобів для проведення арт-терапії до госпіталів, де проходять лікування пацієнти, що повернулись із зони АТО.

МОЗ визначило основними закладами охорони здоров’я, які надають медичну, фізичну, психіатричну і психо-терапевтичну допомогу учасникам АТО, обласні госпіталі ветеранів війни (29 у різних регіонах). Основним координаційним центром з організаційно-методичного забезпечення є Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни МОЗ України.