У 2015 році в Києві було 8 випадків малярії, 3 людини померли - СЕС

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні Держсанепідслужби у Києві.

"В Києві з початку 2015 року зареєстровано 8 випадків малярії, в 3-х випадках захворювання закінчилось смертю хворих. В столиці від малярії померли пілот, військовослужбовець, приватний підприємець у віці 36, 37, 47 років. Тобто, малярія забрала життя чоловіків працездатного віку, які за родом діяльності відвідували тропічні країни", - сказано у повідомленні.

У зв'язку з чим зазначається, що в Україні реєструються лише «завізні випадки малярії».

За даними Держсанепідслужби, за 11 місяців 2015 року в Україні зареєстровано 44 завізні випадки захворювання на малярію. Зараження на малярію відбулось під час відвідування країн Африки, Азії, Південної Америки, які є природними вогнищами хвороби.

"Одними з причин, що призвели до смерті від малярії, стали відсутність настороги до хвороби серед осіб, які відвідували тропічні країни, нехтування правилами особистого захисту, відмова від проведення особистої хіміопрофілактики під час перебування у природному вогнищі та після повернення, пізнє звернення за медичною допомогою", - йдеться у повідомленні.

В Києві інструктажі з профілактики малярії серед осіб, які планують відвідати тропічні країни, необхідні щеплення за епідемічними показаннями з видачею Сертифікату міжнародного зразку проводяться в кабінетах щеплень Олександрівської клінічної лікарні (вул. Шовковична, 39/1, тел. (044) 287-37-91), ТОВ «Борис» (тел. (044) 238-00-00), клініка «Медиком» (тел. (044) 503-77-77), Товариство «Центр сімейної медицини УЛДЦ» (тел. (044) 492-34-83).

У Держсанепідслужбі нагадують, що у разі здійснення ділових закордонних поїздок, службових відряджень, туристичних подорожей до тропічних країн необхідно пам’ятати про смертельну небезпеку від малярії, проводити хіміопрофілактику захворювання та заходи особистого захисту від укусів комарів.

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"З метою особистого захисту від малярії, у разі виїзду до тропічних країн, слід приймати протималярійні препарати за схемою: за один тиждень до виїзду, протягом всього терміну перебування на небезпечній території та 4 тижні після повернення (один раз на тиждень)", - сказано у повідомленні.

Водночас зазначається, що вибір протималярійного препарату залежить від країни виїзду, ризику зараження малярією, виду малярійного збудника, що переважає в конкретній зоні, стійкості збудника до препаратів. Призначення будь-якого препарату потребує попередньої консультації лікаря. За умови регулярного прийому препаратів можна значно знизити ризик захворювання тяжкими формами малярії, попередити ускладнення хвороби.

***За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у 2015 році місцева передача малярії відбувається у 97 країнах світу. За останніми даними ВООЗ, у світі у поточному році зареєстровано 214 мільйонів випадків захворювання на малярію та 438 000 випадків смерті від неї.

Більшість випадків зараження та смерті від малярії відбувається в Африці, на південь від Сахари, в Азії, Латинській Америці, на Близькому Сході та в окремих країнах Європи. Захворіти на малярію ризикує приблизно половина населення світу.

Малярія - це гостре інфекційне захворювання, яке характеризується періодичними підвищеннями температури тіла, збільшенням печінки, селезінки, анемією, та може привести до летального кінця. Малярія широко розповсюджена в країнах з жарким кліматом та передається від хворої до здорової людини через укуси малярійних комарів.