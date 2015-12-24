МОЗ планує передати усі закупівлі міжнародним організаціям

Про це УНІАН поінформували у прес-службі МОЗ України.

У міністерстві зазначили, що згідно з проектом закону «Про Державний бюджет України на 2016 рік» на охорону здоров’я передбачено видатки в сумі 57 251 280,7 тис грн., що включає субвенцію та видатки із загального та спеціального фонду.

"На централізовану закупівлю ліків бюджет на наступний рік не зменшено, він залишається на рівні майже 4 млрд грн. Міністерство охорони здоров`я планує у 2016 році передати 100% закупівель міжнародним організаціям. Передбачається, що відомство буде займатися технічними питаннями – визначати кількість необхідних лікарських засобів та медичних виробів, їхній перелік, а самі закупівлі здійснюватимуться винятково через міжнародні організації. Це дозволить уникнути корупційних ризиків та забезпечить доступ до лікарських препаратів значно ширшому колу пацієнтів", - сказано у повідомленні.

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Також сказано, що фактична різниця у зменшенні обсягів фінансування МОЗ в порівнянні з 2015 роком складає 2 572 642,6 тис. грн., що відбилося лише на коштах, передбачених на регіональну субвенцію.

"Зменшення бюджету жодним чином не погіршить якість медичної допомоги, адже в умовах, які сьогодні існують, головним питанням залишається питання раціонального використання коштів. Так, за рахунок зменшення кількості ліжко-місць в медичних закладах на 25% - з 80 до 60 ліжко-місць на 10 тисяч осіб – дозволить областям спрямувати гроші на поліпшення якості медичних послуг. Адже очікувана економія коштів складе 4,9 мільярда гривень", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим зазначається, що спільно з Міністерством фінансів України 16 грудня 2015 року було винесено та схвалено Кабінетом міністрів постанову про перерозподіл деяких видатків державного бюджету з тимчасово окупованих територій місцевим бюджетам у сумі 2 384 706,3 тис грн.

Очікується, що до кінця року ці кошти будуть перераховані на рахунки медичних закладів, а використання даних коштів буде можливе як в кінці поточного року, так і з початку наступного, тому що залишки невикористаних коштів починаючи з цього року не списуються в дохід державного бюджету.

"Ці кроки дозволять стабілізувати фінансовий стан медичної галузі", - стверджують в МОЗ.

Крім того, зазначається, що в рамках децентралізації місцеві бюджети отримають доступ до значно більшої частини бюджетних коштів, що дозволить перерозподілити їх в тому числі на потреби охорони здоров`я, згідно з особливостями кожного регіону.