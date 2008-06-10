СБУ викликала до Генпрокуратури особистого лікаря Ющенка

Сьогодні, 10 червня, до Генеральної прокуратури України для надання свідчень у справі отруєння Президента України Віктора Ющенка наприкінці 2004 року викликана колишній особистий лікар-дерматолог голови держави, доктор медичних наук, професор Ольга Богомолець.

Як повідомив прес-секретар О.Богомолец Євген Дяченко, О.Богомолец була лікуючим лікарем В.Ющенка після його отруєння, впродовж 2004-2005 років, пише ЛІГА.

За словами прес-секретаря, повістка слідчого Генпрокуратури була передана в Клініку лазерної медицини доктора О.Богомолець співробітниками Служби безпеки України. "Дивно, але до Генпрокуратури Ольгу Богомолець у цій справі викликали вперше", - додав Є.Дяченко.

Нагадаємо, В.Ющенко відчув різке погіршення здоров`я у вересні 2004 року під час президентської кампанії. Він був госпіталізований в австрійську клініку, де було встановлено, що в його організмі присутній діоксин.

Раніше народний депутат від НУНС Давид Жванія заявляв, що хвороба кандидата в Президенти України В.Ющенка є наслідком звичайного харчового отруєння. "Моя думка, що він (В.Ющенко - ред.) не був отруєний. По-перше, якщо це робили спецслужби, то вони мали б це робити професійніше. Навіщо труїти людину, щоб у неї з`явилися якісь прояви хвороби на обличчі? Це недоцільно", - задавався питанням депутат.