До Одеси доставили 14 бійців, поранених у зоні АТО
10:49, 25 грудня 2015Країна
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До Одеси доставили 14 бійців, поранених у зоні проведення антитерористичної операції.
До Одеси доставили 14 бійців, поранених у зоні АТО / УНИАН
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив волонтер Андрій Танцюра.
«Зустріли борт... 14 осіб...6 важких», - написав він.
За словами волонтера, бійців доставлено літаком 24 грудня, з аеродрому машинами швидкої допомоги їх привезли до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону (Одеса).
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