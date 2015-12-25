До Одеси доставили 14 бійців, поранених у зоні АТО / УНИАН

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив волонтер Андрій Танцюра.

«Зустріли борт... 14 осіб...6 важких», - написав він.

За словами волонтера, бійців доставлено літаком 24 грудня, з аеродрому машинами швидкої допомоги їх привезли до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону (Одеса).