На лікуванні в закладах Міноборони перебувають 106 поранених в зоні АТО українських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олексій Чорнобай.

"Нині на лікуванні та контролі у закладах охорони здоров’я Міноборони перебувають 106 військовослужбовців Збройних сил України і троє військовослужбовців інших військових формувань, поранені в ході АТО. 124 військовослужбовця Збройних сил України проходять реабілітацію у санаторно-курортних закладах. 30 поранених українських військовослужбовців проходять лікування за кордоном. Із них 13 - у Німеччині, 7 - у США, 5 - в Угорщині, троє - в Литві та по одному - в Австрії та Польщі", - сказав Чорнобай.

За його словами, всього з початку року реабілітаційне лікування пройшли 1 тис. 834 учасника АТО.