Замість антибіотиків можуть використовуватися протипухлинні препарати - вчені

Важливо не тільки те, що ці засоби допоможуть впоратися з бактеріальними інфекціями, але і те, що розвиток стійкості мікроорганізмів до цих препаратів буде утруднено, пише Медпортал.

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Так, можливим є використання так званих розрізнювачів, які застосовуються при боротьбі з паразитарними інфекціями. Виявилося, що деякі препарати цього типу також володіють антибактеріальними властивостями. Дослідники показали, що вони успішно борються з туберкульозом і золотистим стафілококом.

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Ерік Олдфілд (Eric Oldfield) пояснює, що зараз, коли з'явилися бактерії, стійкі абсолютно до всіх антибіотиків, пошук нових ефективних антибактеріальних ліків є особливо важливим завданням. Вони пропонують не тільки займатися розробкою і скринінгом нових речовин, але і проаналізувати властивості ліків, які вже використовуються.