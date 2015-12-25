Обережно: шахраї видають себе за співробітників Фонду Ріната Ахметова

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, історія жінки, яка зіткнулася з шахрайством, опублікована на сайті "Обозреватель" . Представившись нібито співробітницею фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", шахрайка обіцяла відправити дитину, хвору на ДЦП, на лікування і реабілітацію в Ізраїль, але до Фонду вона не має жодного стосунку.

Вся допомога Фонду та Гуманітарного штабу – набори виживання, адресна допомога на лікування тощо – надається на БЕЗОПЛАТНІЙ основі! Штаб допомагає громадянам тільки на території України. Вся інформація про діяльність Штабу та Фонду - напрямки роботи, адреси пунктів видачі, інформація про проекти розміщена на офіційному сайті www.fdu.org.ua там же працює он-лайн помічник. Переконливо просимо бути дуже уважними, якщо ви зіткнулися з сумнівною інформацією, перевірте її на сайті.

Читайте такожАдресну допомогу у лікуванні важких хвороб штабу Ахметова отримали понад 28 тисяч осібЯкщо вам відомо про факти шахрайства, просимо повідомляти про це на гарячу лінію 0800 509 001 або електронну адресу helpdonbass@fdu.org.ua. Дякуємо всім одержувачам допомоги за надану інформацію.