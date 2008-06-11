“Україні 3000” перешкоджають у реалізації програми «Дитяча лікарня майбутнього»

Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» заявляє про спроби перешкодити реалізації благодійної програми «Дитяча лікарня майбутнього».

Про це йдеться у заяві фонду, оприлюдненій сьогодні на прес-конференції в УНІАН головою правління Фонду «Україна 3000» Олександром МАКСИМЧУКОМ.

Зокрема, за словами О.МАКСИМЧУКА, проти благодійної програми «Дитяча лікарня майбутнього» та діяльності Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» замовлено низку коштовних інформаційних кампаній. Він наголосив, що деякі так звані екологічні організації намагаються звинуватити Фонд у нібито незаконному знесенні зелених насаджень на території майбутньої лікарні. Подібні заяви, за його словами, також підтримують представники деяких політичних партій, зокрема такі як СДПУ(о).

О.МАКСИМЧУК нагадав, що коли постановою Кабінету міністрів України та рішенням Київської міськдержадміністрації для будівництва «Дитячої лікарні майбутнього» було виділено місце, стало зрозуміло, що однією з проблем проекту є часткове знесення зелених насаджень. “Тоді ми прийняли рішення, і сьогодні ще раз його підтверджуємо, що за кожне знесене дерево ми разом з нашими друзями, партнерами, батьками хворих дітей посадимо 25 нових дерев”, - сказав він.

О.МАКСИМЧУК наголосив, що Фонд звертається до голів обласних державних адміністрацій та мерів міст з проханням сприяти у реалізації цього проекту.

Крім того, за його словами, у процесі реалізації благодійної програми Фонд зіштовхнувся з невиправдано складною бюрократичною та недосконалою дозвільною системою. “На нашу думку, всі, хто свідомо чи несвідомо перешкоджають у реалізації цієї програми, повинні розуміти, що кожен папірець, який необґрунтовано вимагають від нас, є загрозою втрати життя важкохворої дитини”, - сказав О.МАКСИМЧУК.

У зв’язку з цим Фонд звертається до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з проханням взяти під особистий контроль діяльність органів виконавчої державної влади та органів місцевого самоврядування, які залучені до реалізації цього загальнонаціонального проекту.

У свою чергу, член правління Фонду «Дитяча лікарня майбутнього» Ростислав ЗАМЛИНСЬКИЙ повідомив, що вчора був завершений конкурс на відбір постачальника медичного обладнання у радіолікувальний відділ радіологічного комплексу Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері і дитини. Він нагадав, що конкурс, оголошений 23 травня 2008 року, проходив за закритою процедурою. Загалом на конкурс надійшли пропозиції від всесвітньо відомих виробників радіологічного обладнання – компаній «Siemens», «Varian» та «ELEKTA».

Р.ЗАМЛИНСЬКИЙ зазначив, що переможцем було визнано компанію «ELEKTA».

Він наголосив, що, за умовами контракту, компанія «ELEKTA» бере на себе зобов’язання поставити в радіолікувальний відділ радіологічного комплексу Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері і дитини два лінійні прискорювачі, комп’ютерний томограф, плануючу систему, систему управління радіологічним комплексом «MOSAIQ» та інше необхідне допоміжне обладнання.

Крім того, додав він, компанія «ELEKTA» планує окрему програму навчання фахівців-радіофізиків, онкологів, операторів та інших спеціалістів, які працюватимуть на цьому обладнанні.