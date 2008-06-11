М.Проданчук: Антивакцинальна кампанія у ЗМІ - масована біотерористична атака на Україну

Колишній перший заступник міністра охорони здоров`я – головний санітарний лікар України Микола ПРОДАНЧУК вважає антивакцинальну кампанію у ЗМІ масованою біотерористичною атакою на Україну, наслідками якої є масові інфекційні захворювання і смерті серед цивільного населення.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН, висловивши переконання, що для цього застосовуються засоби масового тероризму - токсини і збудники інфекційних хвороб.

За словами М.ПРОДАНЧУКА, наслідками цієї антивакцинальної кампанії, у разі досягнення мети, буде зняття імунного щита, що створювався багатьма поколіннями, а відтак, через 5-10 років, щонайменше, десятки тисяч людей помиратимуть внаслідок інфекційних епідемій, наголосив М.ПРОДАНЧУК.

Він висловив занепокоєння тим фактом, що нині люди відмовляються від щеплень. “Я звертаюся до держави: антивакцинальна кампанія – це добре скоординована та добре проплачена акція, направлена на те, щоб люди відмовлялися від вакцинації. І своїми наслідками має усе те, що спричинив би терористичний акт”, - зауважив М.ПРОДАНЧУК.

За його словами, одна із очевидних цілей антивакцинальної кампанії – це перерозподіл фармацевтичного ринку в Україні. “Це природна боротьба бізнесу”, – каже М.ПРОДАНЧУК. До того ж, за його словами, Україна показує себе як держава, що неспроможна виконувати свої міжнародні зобов’язання, навіть за потужної міжнародної допомоги.

“Є ще й третій наслідок, – наголошує М.ПРОДАНЧУК, - найвищого рівня складності – економічний”. Він вважає, що зняття імунного щита з народу через 10-15-25 років призведе до того, що Україна постане на межі існування. Як приклад він навів ситуацію з нинішньою епідемією СНІДу в Україні.

“На наступний рік нам потрібно мільярд прямих видатків на запобігання епідемії СНІДу, кожен наступний рік ця сума зростатиме на 30-50%. Тобто наступні 4 роки Україна потребуватиме 6 мільярдів гривень лише на СНІД. Якщо до цього додадуться ще й видатки на збитки від інфекційних хвороб – це економічні наслідки антивакцинальної кампанії - то ці витрати жодна держава неспроможна витримати”, – попереджує М.ПРОДАНЧУК.

Ось чому у всіх країнах світу питання епідемічної безпеки – одне з найголовніших питань національної безпеки, каже М.ПРОДАНЧУК.

“Якщо з інфляцією ми ще можемо боротися, то з епідеміями боротися неможливо. Це – нерегульовані та неконтрольовані процеси. Можна боротися із загрозою епідемії, але майже неможливо боротися з нею самою”, - сказав М.ПРОДАНЧУК.

“Я готовий відповідати за кожен свій день, за кожен свій крок на посаді головного санітарного лікаря України, бо вважаю, що діяв професійно з медичної точки зору і законно з точки зору права, яке діє у нашій країні”, – наголосив колишній перший заступник міністра охорони здоров`я - головний санітарний лікар України.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України від 27.02.2008 р. №348-р та наказів Міністерства охорони здоров’я України від 03.04.2008 р., №178, від 18.04.08 р., №212 та 213, починаючи з 26 травня 2008 року, в Україні мала розпочатися масова вакцинація громадян у віці від 16 до 29 років від кору та краснухи.

13 травня старшокласник з Краматорська після щеплення від кору та краснухи, зробленого напередодні, помер у реанімації.

До лікарень з підозрою на поствакцинальні реакції потрапили загалом близько 100 жителів України.

19 травня Міністерство охорони здоров`я припинило кампанію масової імунізації молоді проти кору і краснухи.

21 травня міністр охорони здоров`я Василь КНЯЗЕВИЧ заявив, що ініціює проведення міжнародної експертизи за наслідками вакцинації в Україні проти кору і краснухи.

22 травня МОЗ відсторонило М.ПРОДАНЧУКА і заступника головного державного санітарного лікаря України Людмилу МУХАРСЬКУ від виконання повноважень за посадою терміном на 15 днів – на час проведення службового розслідування щодо дотримання посадовими особами чинного законодавства при державній реєстрації, ввезенні на територію України та застосуванні вакцини проти кору та краснухи виробництва компанії Serum Institute (Індія).

28 травня Кабінет Міністрів звільнив М.ПРОДАНЧУКА з посади першого заступника міністра охорони здоров`я України – головного державного санітарного лікаря України

30 травня Генпрокуратура порушила кримінальну справу стосовно М.ПРОДАНЧУКА за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 365 Кримінального кодексу України, за перевищення службових повноважень при наданні дозволу на ввезення на територію України і використання без належної реєстрації і проведення клінічних досліджень і випробувань комбінованої вакцини від кору і краснухи індійського виробництва, що спричинило тяжкі наслідки.