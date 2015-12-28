У Києві з понеділка очікується зниження температури і дощ з мокрим снігом

У Києві з понеділка, 28 грудня, очікується зміна погодних умов - дощ з переходом у мокрий сніг, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

«Температура повітря знизиться вночі та вдень до 4 градусів тепла - 1 градуса морозу», - зазначає КМДА, посилаючись на інформацію Українського гідрометцентру.

Протягом 29-31 грудня буде зниження температури - вночі до 6-11 градусів морозу, вдень до 2-7 градусів морозу. Місцями пройде невеликий сніг.

1-3 січня 2016 року збережеться холодна погода переважно без опадів.

Сьогодні, 26 грудня, у столиці хмарно з проясненнями без істотних опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4 градуси тепла, вдень - 5-7 градусів тепла, наголошується в повідомленні.