В Україні зареєстровано понад 1,67 мільйона переселенців - Мінсоцполітики

Як наголошується в повідомленні, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, на обліку перебувають 1 320 162 сім'ї з Донбасу та Криму. Більш як 675 тисяч сімей переселенців звернулися по державну грошову допомогу, понад 632 тисячі сімей її отримали. Загальна сума перерахованих переселенцям коштів становила 3,3 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства соціальної політики, в Україні станом на 21 грудня на обліку перебували 1 млн 661 тисяча внутрішніх переселенців з Донбасу та Криму.