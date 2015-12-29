В Україні зареєстровано понад 1,67 мільйона переселенців - Мінсоцполітики
10:58, 29 грудня 2015Країна
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Станом на 28 грудня на обліку перебувають 1 млн 673 тис. 135 внутрішніх переселенців з Донбасу та Криму, повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України.
Мінсоцполітики зареєструвало понад 1,67 мільйона переселенців / Фото УНІАН
Як наголошується в повідомленні, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, на обліку перебувають 1 320 162 сім'ї з Донбасу та Криму. Більш як 675 тисяч сімей переселенців звернулися по державну грошову допомогу, понад 632 тисячі сімей її отримали. Загальна сума перерахованих переселенцям коштів становила 3,3 млрд грн.
Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства соціальної політики, в Україні станом на 21 грудня на обліку перебували 1 млн 661 тисяча внутрішніх переселенців з Донбасу та Криму.
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