Порошенко доручив підготувати реформу системи виховання дітей-сиріт / УНІАН

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Співголовами вказаної робочої групи призначено уповноваженого президента з прав дитини Миколу Кулебу та заступника глави Адміністрації президента України Ростислава Павленка.

Робочій групі доручено у тримісячний строк проаналізувати законодавство України з питань охорони дитинства, охорони здоров'я, освіти, соціального захисту, державного управління та місцевого самоврядування з метою визначення положень, які потребуватимуть змін для забезпечення реформування системи інституційного догляду та виховання дітей.

Також робоча група має провести моніторинг існуючої мережі інтернатних закладів, закладів соціального захисту для дітей, їх кадрового та фінансового забезпечення.

До 10 травня 2016 року за результатами проведеної роботи доручено підготувати законопроекти щодо забезпечення створення належних умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї або в умовах, максимально наближених до сімейних, впровадження системи раннього втручання, розвитку інклюзивної освіти, реформування системи інституційного догляду та виховання дітей.

Коментуючи це рішення, Кулеба зазначив, що пріоритетною формою виховання дитини є сім’я або умови, максимально наближені до сімейних. В той же час в Україні продовжує функціонувати розгалужена система інтернатних закладів різного типу, в яких сьогодні перебувають понад 100 тис. дітей, з яких близько 30% – у спеціальних школах-інтернатах.

«Лише кожна десята дитина, яка знаходиться у закладах з інтернатною формою виховання, є дитиною-сиротою чи дитиною, позбавленою батьківського піклування. При цьому близько 3000 із цих дітей вже мають опікунів чи піклувальників, але виховуються та навчаються у спеціальних школах-інтернатах. У більшості ж вихованців інтернатних закладів є батьки, але з певних причин дитина перебуває в інтернатному закладі, як наслідок – розірваний зв’язок із родиною та відсутність соціалізації дитини», – зазначив Кулеба.

Уповноважений президента підкреслив, що система інституційного виховання негативно впливає на життя дитини, а також є фінансово невигідною, адже більша частина коштів, які виділяються державою на забезпечення інтернатних закладів, витрачається не на потреби вихованців:

«Щороку держава витрачає понад 5 млрд грн на утримання дітей в інтернатних закладах та закладах соціального захисту. Середня вартість утримання однієї дитини в системі інтернатних закладів в розрахунку від планової кількості дітей складає понад 38 тис. грн, від фактичної кількості дітей – понад 49 тис. грн. Найдорожче обходиться утримання будинків дитини (на одну дитину витрачається близько 170 тис. грн на рік – в розрахунку від фактичної кількості дітей та близько 100 тис. грн на рік – від планової кількості дітей), найменше коштів витрачається на утримання шкіл-інтернатів для обдарованих дітей (на одну дитину близько 31 тис. грн на рік - в розрахунку від фактичної кількості дітей та близько 27 тис. грн на рік – від планової кількості дітей). Потрібно розуміти, що більша половина цих коштів насправді витрачається не на потреби дитини, а на утримання самого закладу - оплату комунальних послуг, виплату заробітної плати працівникам», – зазначив Кулеба.