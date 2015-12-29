Кому протипоказано мандарини

Незважаючи на лікувальні властивості, мандарини можуть нашкодити людині. Вони подразнюють нирки і слизову оболонку шлунка і кишечника. Тому мандарини не рекомендуються при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки, при гастритах з підвищеною кислотністю шлункового соку, ентеритах, коліті і загостреннях запальних захворювань кишечника, а також при холециститі, гепатиті і гострому нефриті.

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Шкірка мандаринів також не завжди безпечна. Через високий вміст ефірних олій вона протипоказана при багатьох хворобах печінки, нирок, підшлункової залози, жовчовивідних шляхів.

При цьому, шкірку мандаринів не можна споживати через хімікати, які використовують для захисту рослин від шкідників і хвороб.