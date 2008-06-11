За 70 км від українського кордону Росія будує об’єкт зі знищення хімічної зброї

Міністерство закордонних справ України стурбоване будівництвом у Брянській області Росії об’єкту із знищення хімічної зброї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

Він нагадав, що за 70 км від державного кордону України в Брянській області ведеться будівництво об’єкту із знищення хімічної зброї. «Це не може не турбувати українську сторону, оскільки пов’язано з питаннями безпеки, питаннями екології», - сказав він.

Речник повідомив, що МЗС України надіслало ноту зовнішньополітичному відомству Росії з проханням надати інформацію, який об’єкт будується і яким є його призначення.

За словами В.КИРИЛИЧА, українська сторона не отримала відповіді, у зв’язку з чим надіслала повторну ноту з проханням надати детальну інформацію щодо цього об’єкту.

«Для української сторони важливо одержати інформацію, що за об’єкт будується, які його технологічні параметри, які його перспективи, щоб спільно визначитися щодо контролю екологічної ситуації», - сказав В.КИРИЛИЧ.

За словами речника, МЗС України пропонує російській сторіні створити спільну робочу групу, яка б на постійній основі здійснювала моніторинг екологічної ситуації на цьому об’єкті.