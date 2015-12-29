Штаб Ахметова допомагає Донецького медуніверситету, евакуйованого в Краматорськ

Через бойові дії на Донбасі, медуніверситет змушений був переїхати в Краматорськ / Фото: Гуманітарний штаб Ріната Ахметова

бойові дії на Донбасі медичний університет змушений був переїхати у Краматорськ. Приміщення, де розмістився навчальний заклад, не були обладнані належним чином для організації навчального процесу.

«Рік тому Донецький медичний університет переїхав, по суті, на порожнє місце. Було дуже складно відновити вуз, але за рік пророблена колосальна робота. За свої кошти ми закупили все необхідне обладнання для організації процесу навчання. Невирішеним питанням були меблі, парти, столи, стільці для аудиторій. З цим ми звернулися до Ріната Ахметова і він, буквально за кілька тижнів, вирішив це питання. Його Штаб закупив і передав нам всю необхідну меблі. Ми дуже вдячні Рінату Леонідовичу», – сказав ректор Донецького медичного університету професор Юрій Думанський.

Штаб Ахметова закупив і доставив в Краматорськ 300 парт, 900 стільців, 100 столів, 80 шаф для одягу 100 книжкових шаф.

«Студенти медики – це майбутні лікарі, покликані допомагати і зцілювати людей від різних недуг. Надати їм допомогу в організації навчального процесу – означає бути впевненим у знаннях і кваліфікації майбутнього спеціаліста. Тим більше в умовах, коли вони змушені покинути рідні домівки і їхати в невідомість. Тому Штаб в найкоротші терміни закупив і передав меблі медичному університету», – зазначив менеджер програм і проектів Штабу Павло Лапін.

На даний момент Донецький Національний медичний університет працює в Краматорську. У вузі відкриті всі кафедри, де навчаються 1350 студентів.