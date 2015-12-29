Медицину реформуватимуть і у наступному році

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції за підсумками 2015 року.

"Середня освіта і дошкільна освіта залишилися поза реальним процесом реформ. Тому зараз разом з профільним міністерством і профільним віце-прем'єром ми ставимо ключове завдання на 2016 рік - це реформування середньої і дошкільної освіти", - зазначив Яценюк.

Другим важливим пріоритетом, за його словами, є медицина.

"2016-й рік - так само ключовий пріоритет для нас бути – це реформування системи медицини", - підкреслив Яценюк.