Медицину реформуватимуть і у наступному році
16:51, 29 грудня 2015Країна
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Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що серед пріоритетних завдань на 2016 рік є реформування середньої освіти та системи медицини.
Яценюк: Серед пріоритетів 2016 року - реформування середньої освіти та системи медицини / Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції за підсумками 2015 року.
"Середня освіта і дошкільна освіта залишилися поза реальним процесом реформ. Тому зараз разом з профільним міністерством і профільним віце-прем'єром ми ставимо ключове завдання на 2016 рік - це реформування середньої і дошкільної освіти", - зазначив Яценюк.
Другим важливим пріоритетом, за його словами, є медицина.
"2016-й рік - так само ключовий пріоритет для нас бути – це реформування системи медицини", - підкреслив Яценюк.
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