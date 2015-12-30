В Україні за тиждень померли від грипу три людини – МОЗ

В Україні за тиждень 21-27 грудня зареєстровано 3 летальних випадки від захворювання на грип у Вінницькій та Харківській областях.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

Всього за звітний тиждень на грип та ГРВІ захворіли 158 тис. 268 осіб, з них 68,8% - діти у віці до 17 років.

При цьому в повідомленні наголошується, що «за період 21-27 грудня показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищують епідемічні пороги і знаходяться в межах від -3,5 % у Вінницькій до -76,7% у Івано-Франківській областях».

Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України у порівнянні з попереднім тижнем зменшився на 5,2% і становить 37,0 на 10 тисяч населення.

Найвищий рівень захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано у Вінницькій області – 73,5, найнижчий у Харківській– 15,6 на 10 тис. населення.

У порівнянні з попереднім тижнем питома вага госпіталізованих збільшилася на 5,2%, число госпіталізованих – 6 тис. 251 осіб (3,9% від загальної кількості захворілих), з них 75,3% - діти до 17 років.