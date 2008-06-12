Учені: Нездатність рахувати є ознакою хвороби

Британський нейрофізіолог Брайан Баттерворт одержав докази того, що нездатність робити математичні обчислення (дискалькулія) є ознакою хвороби й зустрічається набагато частіше, ніж дислексія - порушення читання.

Професор Баттерворт обстежив 1500 дітей на Кубі, де дискалькулія визнається медичною владою, і з’ясував, що від 3 до 6% дітей мають ознаки цього захворювання. У той час як проблеми із читанням мають у середньому 2,5 - 4,3% дітей.

За словами вченого, дискалькулія не отримує належної уваги з боку вчителів і влади й рідко діагностується в дітей. А якщо дискалькулія і виявляється, то таким учням важко допомогти, адже благодійних фондів, які допомагають хворим із таким розладом, немає.

Однак, говорять фахівці, нездатність робити обчислення може серйозно ускладнити життя людини. "Математичні завдання й обчислення стають важливою частиною нашого щоденного життя, і нездатність добре рахувати може перешкоджати кар’єрі людини", - сказав Баттерворт.

ua.korrespondent.net