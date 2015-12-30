Богомолець пропонує збільшити кількість стоматологічних кабінетів для бійців АТО

Голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець пропонує збільшити кількість стоматологічних кабінетів для військовослужбовців у зоні АТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на брифінгу щодо результатів діяльності Військово-цивільного координаційного штабу медичної допомоги.

«Стоматологічна допомога ніколи не входила в попередню домобілізаційну підготовку. Коли ми з’ясували цю проблему, разом з Асоціацією стоматологів та центральною стоматологічною поліклінікою Міністерства оборони було реалізовано партнерський, небюджетний проект «Санація», який був підтриманий асоціацією і яка його фінансувала», - повідомила Богомолець.

За її словами, було створено 14 стоматологічних кабінетів на полігонах та в зоні АТО і проведено санацію понад 10 тис. військовослужбовців. «Нам потрібно таких станцій як мінімум у 10 разів більше для того, щоб допомагати бійцям, які потребують такої допомоги», - зауважила Богомолець.

Вона також повідомила, що штабом було проаналізовано потреби та резерви препаратів крові у зоні АТО, розроблено і впроваджено механізми екстреного поповнення витрат, у тому числі укладено угоду з «Укрзалізницею» про безоплатну доставку препаратів крові швидкісними потягами в зону АТО, створено резерви препаратів крові тривалого зберігання «обсягом +30% до щоденної розрахункової потреби».

За словами Богомолець, у різних областях кількість тих, хто приходить на військово-лікарську комісію, суттєво відрізняється.

«На військово-лікарську комісію з’являється від 30% до 101% залежно від області, тобто є області, де 101% - це означає, що не тільки ті, які отримали повістки, а ще й добровольці приходять. А є області, де на військово-лікарську комісію приходять лише 30% тих, хто отримав повістки. Після проходження військово-лікарської комісії, якщо ми беремо за 100% тих, які туди прийшли, залежно від області, визнавались придатними або обмежено придатними для військової служби від 30% до 80%», - зауважила Богомолець.

«Це не залежить від кількості захворювань в областях, це залежить від моральності, професіоналізму, від рівня корупції в цих областях», - додала вона.