Найвищий рівень захворюваності на грип - у Вінницькій області



За звітний тиждень на грип та ГРВІ захворіло 158 268 осіб, із них 68,8 % становлять діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України в порівнянні з минулим тижнем зменшився на 5,2 % та складає 37,0 на 10 тисяч населення.

Найвища захворюваність на грип та ГРВІ зареєстрована в Вінницькій – 73,5, найменша у Харківській областях – 15,6 на 10 тис. населення.

В порівнянні з минулим тижнем питома вага серед госпіталізованих збільшилась на 5,2%, кількість госпіталізованих – 6 251 особа (3,9 % від загальної кількості захворілих), із них 75,3 % становлять діти до 17 років.

За звітний тиждень зареєстровано 3 летальних випадки від грипу у Вінницькій та Харківській областях.

З початку епідемічного сезону вакциновано проти грипу 111 771 особа, що становить 0,3 % від загальної кількості населення України. Із груп медичного, епідеміологічного та професійного ризику вакциновано проти грипу 107 763 особи або 19,7 % від підлягаючих. Найвищий обсяг щепленнями відзначається в Дніпропетровській області. Найвищий рівень охоплення щепленнями серед дитячого населення відзначається в Запорізькій області.

Питома вага дітей щеплених проти грипу становить 21,0 %.