ЮНІСЕФ отримав від України кошти на закупівлю вакцин

Про це УНІАН повідомили у МОЗ.

Відповідно до підписаних домовленостей між МОЗ України та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) 24 грудня 2015 року за напрямами «Централізована закупівля імунобіологічних препаратів для проведення імунопрофілактики населення» та «Централізована закупівля виробів для забезпечення умов температурного контролю імунобіологічних препаратів» перераховано 13 517 588,75 дол. США.

Ці кошти покриють закупівлю товарів та супутніх послуг включно з доставкою до України та розвезенням до кінцевого споживача – визначених закладів охорони здоров’я.