ПРООН оголосила тендер на закупівлю ліків для дітей, хворих на гемофілію

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ.

Попередня зустріч з учасниками тендеру буде проведена 8 січня о 14.00 за адресою: Київ, Кловський узвіз, 1. За результатами технічної зустрічі будуть підготовлені запитання-відповіді, які будуть розміщені на веб-сайті ПРООН та надіслані компаніям, що зареєструвалися або висловили зацікавленість у контракті, незалежно від їх участі в цій зустрічі.

Як повідомлялося, на виконання договору між Міністерством охорони здоров`я та ПРООН міжнародна організація планує закупити лікарські засоби та інші вироби медичного призначення для лікування і діагностики туберкульозу, діагностики ВІЛ-інфекції, лікування дітей, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда, лікування дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит В і С, лікування вірусного гепатиту В і С та лікування дітей, хворих на орфанні захворювання. На закупівлю перелічених лікарських засобів та виробів медичного призначення передбачено 620 млн грн, які, за даними МОЗ, у повному обсязі надійшли на рахунок ПРООН.