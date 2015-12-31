Прогноз погоди на новорічну ніч
09:53, 31 грудня 2015Країна
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У новорічну ніч в Києві очікується до 12° морозу, сніг і ожеледиця.
Температура вночі – 10-12° морозу, вдень – 6-8° морозу / Фото: УНІАН
У новорічну ніч в Києві очікується до 12 градусів морозу, сніг і ожеледиця.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.
Так, згідно з повідомленням, «31 грудня на дорогах столиці очікується ожеледиця, невеликий сніг, вітер північно-східний, 5-10 м/сек. Температура вночі – 10-12° морозу, вдень – 6-8° морозу».
У КМДА рекомендують водіям по можливості обмежити користування власним автотранспортом і не виїжджати на дорогу без крайньої необхідності у зв'язку з погіршенням погодних умов.
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