Канадський авіалайнер потрапив у зону сильної турбулентності, 21 пасажир травмований

Літак канадської авіакомпанії Air Canada потрапив в сильну " зону турбулентності, через що різні травми отримали більш як 20 пасажирів.

Про це передає ТАСС з посиланням на телеканал CBC.

Boeing 777-300ER слідував рейсом з Шанхаю (Китай) в Торонто (провінція Онтаріо). Після попадання в зону сильної турбулентності командир екіпажу ухвалив рішення посадити літак у Калгарі (провінція Альберта). Допомогу довелося надавати 21 пасажиру, в тому числі трьом дітям. Для доставки людей в лікарні були задіяні 15 карет швидкої допомоги.

"Всі постраждалі були доставлені в лікарню Калгарі. Їх життя поза небезпекою", - уточнили в авіакомпанії. Більшість травм люди отримали через ручну поклажу, що випала з багажних полиць.

На борту літака перебували 332 пасажира і 19 членів команди повітряного судна.