Питна вода у Києві безпечна

У травні цього року було здійснено санітарну перевірку стану джерел централізованого водопостачання, ефективності роботи очисних і знезаражувальних споруд і якості питної води, яка надходила до водопровідної мережі міста, повідомила «Главреду» прес-служба КМДА з посиланням на санепідемслужбу Києва.

За наслідками санітарно-хімічних і санітарно-бактеріологічних досліджень вода, яка подавалася до водопровідної мережі міста, повністю відповідає нормативам питної. Питна вода безпечна в епідемічному відношенні, нешкідлива за хімічним складом. В окремих випадках, під час перевірки, санепідемслужбою надавалися розпорядження власникам водопровідних мереж щодо проведення промивки і дезинфекції. Службою експлуатації в таких випадках проводилися необхідні санітарно профілактичні заходи.

Всі 209 бюветних комплекси постійно контролювалися фахівцями «Київводоканалу» і санепідстанції, перевірялася якість води у свердловинах бюветів і у водорозбірних колонках павільйонів.