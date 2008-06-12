Розпочато операцію з припинення незаконного обігу трамадолу

Сьогодні розпочалася загальнодержавна операція Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ із припинення незаконного обігу трамадолу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила керівник прес-службі СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

За її словами, масштаб операції є цілком адекватним небезпеці немедичного вживання лікарських засобів, що містять наркотичні й психотропні речовини.

М.ОСТАПЕНКО зазначила, що за даними Міністерства охорони здоров’я України минулого року в країні було виготовлено трамадолу в 20 разів більше, ніж потрібно. Зокрема, на 9 українських фармацевтичних підприємствах щороку виготовляють 90 млн. капсул цього препарату, тоді як на лікарські потреби вистачає 4 млн. капсул.

За словами М.ОСТАПЕНКО, метою розпочатих СБУ і МВС заходів є приведення обсягів виробництва і продажу трамадолу, який перебуває у легальному обігу, до рівня, визначеного виключно медичними потребами, а також припинення незаконного продажу цього препарату в Україні.

Як повідомлялося, 4 червня Кабінет міністрів України вніс трамадол до переліку наркотичних засобів.

Згідно з рішенням уряду, трамадол включений до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 6 травня 2000 року №770.

Окрім того, уряд визнав нечинною постанову від 22 лютого 2008 року №89 «Про затвердження обсягу квот на 2008 рік, у межах яких здійснюється виробництво лікарського засобу «трамадол» незалежно від його назви і форми випуску».

Відтак обмеження обігу трамадолу, а також покарання за його незаконне розповсюдження тепер є значно суворішим.