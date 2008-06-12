Гімнастика і косметичні засоби проти целлюліту

Як уже говорилось, боротися з целлюлітом необхідно комплексно. Весь комплекс повинен включати в себе: правильне харчування, масаж, застосування спеціальних косметичних засобів, гімнастику, а також розтирання, обгортання і ванни, про які ми говоритимемо пізніше. Насьогодні прилавки магазинів буквально завалені різноманітними засобами для боротьби з целлюлітом.

Це і лосьйони, і гелі, і муси, і креми і т.д. Але чи варто витрачати на них гроші? Так, варто. Та ці засоби допоможуть тільки тоді, коли ваш целлюліт ще не запущений, а, крім того, коли застосовуються ці засоби не самі по собі, а в комплексі з іншими методами боротьби.

Всі засоби діють за одним і тим же сценарієм. Вони покращують обмін речовин в клітинах, завдяки чому підвищується еластичність шкіри. Вони повинні не просто наноситися на шкіру, але ретельно втиратися, що одночасно забезпечує і масаж. Наносити антицеллюлітні засоби слід знизу вверх.

Не варто забувати і про регулярне застосування різноманітних скрабів і піллінгів для тіла, так як в результаті видалення відмерлих часток шкіри відбувається краще насичення шкіри киснем, що в свою чергу, підвищує тонус шкіри.

При боротьбі з целлюлітом необхідні регулярні заняття фізкультурою. Тільки в цьому випадку всі ваші намагання не будуть марними. Гімнастику слід проводити щодня, приділяючи цьому заняттю не менше 20 хв. В день час проведення можете обирати самостійно. Чудово допомагають при целлюліті також біг, плавання, їзда на велосипеді і звичайна ходьба.