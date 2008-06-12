Україна посідає одне з останніх місць в Європі за рівнем розвитку санітарної авіації

Україна посідає одне із останніх місць у Європі за рівнем розвитку санітарної авіації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони, генерал-майор Петро МЕЛЬНИК на військово-медичних навчаннях, що тривають у Вінниці.

«Незважаючи на те, що Україна є провідною авіаційною державою, можливості вітчизняної медицини щодо здійснення аеросанітарної евакуації хворих і поранених є обмеженими», - зазначив П.МЕЛЬНИК.

За його словами, якщо в Європі здійснюється 40-50 тис. авіаційно-санітарних евакуацій на рік, а в США – до 120 тис., то в Україні цей показник є значно меншим.

«На сьогодні українська санітарна авіація існує і функціонує лише в системі військово-медичної служби Збройних сил України. У військових медиків є 1 санітарний літак «Віта» на базі Ан-26 і 6 санітарно-транспортних вертольотів. До кінця року ми плануємо переобладнати під санітарний варіант ще 1 літак Ан-26», - поінформував головний військовий медик.

За словами П.МЕЛЬНИКА, стан української санітарної авіації на загальнодержавному рівні є «дуже великою проблемою».