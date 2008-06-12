В Україні на обліку перебувають 99,8 тисяч наркоманів

В Україні на обліку перебувають 99,8 тис. наркоманів, ще 173 тис. осіб є споживачами наркотиків.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані навів заступник начальника Департаменту боротьби з незаконним обігом наркотиків Міністерства внутрішніх справ України полковник міліції Олег ШУТЯК сьогодні на прес-конференції у Києві.

Він зазначив, що ці показники мають стійку тенденцію до зростання. Так, кількість осіб, які регулярно споживають наркотичні речовини, у порівнянні з минулими роками, збільшилася на 50 тис.

За словами О.ШУТЯКА, особливу стурбованість викликає збільшення споживачів наркотиків у сільській місцевості: на сьогодні їх зареєстровано 41 тис. або 23% від загальної чисельності наркозалежних.

Говорячи про тенденції вживання наркотичних речовин, полковник міліції повідомив, що через побоювання захворіти на СНІД, гепатит тощо молодь нині віддає перевагу наркотикам та психотропним речовинам у вигляді пігулок.