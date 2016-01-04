Мороз, холод загострюють хронічні захворювання

Зима небезпечна не тільки пробудженням вірусів і інфекцій, але і загостреннями серйозних хронічних захворювань ендокринної, серцево-судинної та кісткової системи.

Рецидив таких хвороб може загрожувати не тільки тривалим лікарняними, але й небезпечними ускладненнями, пише medicina.ua.

Зимові хронічні загострення

Серцево-судинні захворювання

Лікарі констатують той факт, що в холодну пору року кількість серцевих нападів і інсультів помітно зростає. Причиною такої сумної динаміки є стрибки тиску.

Важливо:

Щоденний контроль тиску для своєчасного виявлення порушення.

Позбутися на цей час від швидких вуглеводів в раціоні.

Цукровий діабет

Ті, хто Страждає діабетом, піддаються атаці грибкових інфекцій. У цей час шкіра схильна до найбільших перепадів температур, що створює сприятливі умови для виникнення атопічного дерматиту.

Важливо:

Боротися не тільки з сухістю шкіри, але і сухістю повітря в приміщенні: придбайте зволожувач повітря і регулярно протирайте підлогу.

Алергії

Алергійні захворювання також мають активні прояви. Сирі, перегріті і рідко провітрювані приміщення просто кишать алергенами, які здатні спровокувати напад бронхіальної астми, тим самим послабивши імунну систему.

Важливо:

У морозні дні «провітрюйте» постільну білизну, температура - 18°С здатна вбити практично всі поширені алергени.

Слідкуйте за тим, щоб температура повітря в приміщенні не перевищувала 22°С.

При наявності домашніх вихованців регулярно протирайте їх шерсть вологою тканиною і порятуйте від пилу їх спальне місце.

Болі в суглобах

Висока вологість зимового повітря підсилює больові відчуття при артритах та остеоартритах. Плюс до всього, зима - досить травмонебезпечний час, який підсилює загальне наватаження на кістково-м'язову систему.