Пройшов всеукраїнський флешмоб з видачі свідоцтв про народження в пологових будинках

Міністерство юстиції одночасно видало в пологових будинках в різних містах України свідоцтва про народження дітей, які народилися на новорічні свята.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін'юсту, флешмоб з видачі свідоцтв безпосередньо у пологових будинках пройшов о 13.00.

«Сьогодні в 22 регіонах країни, де вже працює один з найпопулярніших сервісів Мін'юсту – вручення свідоцтв про народження безпосередньо в пологовому будинку – одночасно проводився флешмоб із вручення перших документів малюків молодим мамам, які народили в період з 31 грудня по 3 січня», - повідомила перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова, зазначивши, що відомство ініціювало цей флешмоб, щоб «популяризувати наші сервіси, які вже працюють по всій Україні і стосуються різних сфер життя».

Начальник Головного територіального управління юстиції в Києві Станіслав Куценко в свою чергу зазначив, що «мати за одну добу може отримати свідоцтво про народження дитини безпосередньо у пологовому будинку. Це є першим вагомим кроком до створення Онлайн будинку юстиції, який передбачає отримання послуг юстиції онлайн, навіть не виходячи з дому».

За даними прес-служби, в Києві Севостьянова вручила свідоцтва шістьом малюкам, які народилися напередодні в пологовому будинку №1.