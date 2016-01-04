В Україні розгорнуто понад 2 тис. пунктів обігріву

На території України функціонує 2080 пунктів обігріву, з яких 2026 – розгорнуто місцевими органами влади і 54 – підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС.

«У зв'язку з різким зниженням температурних показників за рішенням місцевих органів влади в регіонах України розгорнуті та функціонують стаціонарні пункти обігріву в приміщеннях місцевих органів влади, лікарнях, і т. п... У зазначених пунктах цілодобово чергують представники місцевих органів влади, Товариства Червоного Хреста України та рятувальники», - йдеться в повідомленні.

У випадку ускладнення погодних умов в місцях масового перебування людей, на автошляхах оперативно будуть розгорнуті додаткові мобільні пункти обігріву, підкреслили в ДСНС.