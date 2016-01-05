Завдяки електронній системі Prozorro медустанови заощадили понад 16% коштів

09:35, 05 січня 2016
Країна
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Завдяки системі електронних державних закупівель Prozorro медичні установи зуміли заощадити вже більш як 16% від планової суми закупівель, що становить близько 11 млн грн, повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник голови Міністерства економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

Фото: 062

«Більш як 10% усіх закупників у пілотному проекті - це медичні установи, вони вже завершили майже 2,2 тисячі тендерів на 42,4 млн грн, ще 1 тисяча тендерів на 25 млн грн на стадії підписання контракту. Економія становить понад 16% від планової суми закупівель (майже 11 млн грн)», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Нефьодов, Київська міська клініка №17 заощадила 81% коштів, купивши 740 кг перекису водню вп'ятеро дешевше - за 25 грн/кг замість очікуваних 135 грн/кг. Полтавський онкологічний диспансер заощадив 33% коштів при купівлі 191 одиниці препарату «Циспластин».

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Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби Мінекономрозвитку, ухвалений Верховною Радою закон про електронні державні закупівлі дасть змогу у кілька разів збільшити економію бюджетних коштів, яка вже перевищила 500 млн грн завдяки системі Prozorro.

За словами керівника департаменту держзакупівель міністерства Олександра Стародубцева, прийняття закону в перспективі дасть змогу досягти економії бюджетних коштів до 50 млрд грн, 25 млрд з яких витрачається через неефективність процедур, а ще 25 млрд припадає на корупційну складову.

Верховна Рада 25 грудня ухвалила закон «Про публічні закупівлі», який передбачає перехід усіх державних замовників і виконавців на електронну систему до 1 січня 2017 року. Закон в обов'язковому порядку застосовується до публічних закупівель, сума яких перевищує 200 тис. грн, але не більше порогової суми, які встановлює Кабінетом міністрів.

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