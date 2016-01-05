МОЗ планує затвердити квоти на вирощування снодійного маку та конопель

Відповідний законопроект надано для публічного обговорення на офіційному сайті міністерства.

Відповідно до законопроекту, МОЗ визначило розмір посівної площі для маку снодійного на рівні 7,6 тис. га, для конопель – 13,1 тис. га.

Більше того, міністерство дозволяє для ввезення такі речовини як морфін (болезаспокійливе), бупренорфін (засіб для лікування наркотичної залежності та анальгетик), кодеїн (протикашльовий засіб, що використовується як компонент болезаспокійливих) і ряд інших.

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Як повідомляв УНІАН, у 2014 році Мінохоронздоров‘я виділив під мак 755 га, під коноплі – 2,5 тис. га.

У 2013 році обсяг квот для маку становив 650 га, для конопель – 2,7 тис. га.