200 дітей зі східних областей зустрічатимуть Різдво на Прикарпатті

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Івано-Франківській облдержадміністрації, сьогодні зранку 200 дітей зі Станиці Луганської та інших східних районів приїхали зустріти Різдвяні свята на Прикарпатті.

Впродовж тижня діти і вихователі перебуватимуть в області та зустрінуть Різдво у гостинних сім’ях. За цей час ознайомляться з різдвяними традиціями, відвідають гуцульську коляду, самі навчатимуться колядувати, побувають у різноманітних унікальних музеях.

На залізничному вокзалі дітей зустріли представники влади, керівники районів, в яких перебуватимуть діти. Прикарпатський богатир Назарій Павлів в холі залізничного вокзалу продемонстрував для дітей його знамениті викрутаси: згинав цвяхи та будівельну арматуру, надував до розриву медичну грілку, сідав на шпагат, провів конкурс серед дітей. За його словами, щоб робити такі трюки, потрібно вести здоровий спосіб життя.

Івано-франківські пластуни передали гостям Віфлеємський вогонь миру та побажали їм добра і гарно провести канікули.