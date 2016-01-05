Кабмін вніс зміни в діяльність центрів соціальних послуг

Відповідна постанова Кабміну №1093 від 23 грудня 2015 року опублікована в газеті «Урядовий кур'єр».

Дана постанова передбачає, що територіальні центри надаватимуть соцпослуги, базуючись на критеріях, що застосовуються для всіх суб'єктів, що надають подібні послуги. Для цього будуть розроблені державні стандарти таких послуг. Відділення надання соціальних послуг, згідно з постановою, поділяються на відділення соціальної допомоги вдома, денного перебування, стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання та організації надання адресної натуральної чи грошової допомоги. Постановою також передбачається проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг. Перелік соціальних послуг, які можуть надавати територіальних центри, включає: догляд на дому, стаціонарний догляд, догляд, соціальна адаптація, паліативний догляд (хоспіси), консультування, представництво інтересів громадян, соціальна профілактика, посередництво, надання матеріальної чи грошової допомоги, транспортні послуги тощо.

Територіальні центри надання соціальних послуг, згідно з постановою уряду, визначають індивідуальні потреби отримувача соціальних послуг, визначають тип соціальних послуг та їх обсяг, а також приймає рішення про необхідність надання цих послуг громадянину. У разі позитивного рішення з одержувачем соцпослуг буде укладатися договір на їх надання.

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Також у новій постанові вказується, що всі необхідні для прийняття рішення про надання соціальних послуг документи та відомості центр надання соціальних послуг буде отримувати самостійно шляхом направлення запитів до відповідних органів, а не вимагати їх надання від громадянина. До даних документів та відомостей, зокрема, належать: медичний висновок, довідка про склад сім'ї, відомості про громадян, зареєстрованих в одному з одержувачем соцпослуг житлі, довідка про доходи громадянина та інше.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015 року міністр соціальної політики Павло Розенко повідомив, що Мінсоцполітики має намір дозволити приватним компаніям надавати громадянам соціальні послуги за державний рахунок.

За його словами, в рамках децентралізації Мінсоцполітики передасть на місцевий рівень функції з надання соціальних послуг, створивши відповідний ринок, і допустить до нього приватні компанії. Йдеться про всі соціальні послуги, які на сьогодні надають державні структури - від консультацій до надання допомоги інвалідам, ветеранам, пенсіонерам, пояснив міністр. Також це стосується створення інтернатів, опіки над літніми людьми та сиротами, реабілітації постраждалих та інше.

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Відповідний законопроект №3143 «Про соціальні послуги» спрямований на зміну системи фінансування соціальних послуг. Пропонується виділяти бюджетні кошти не на утримання відповідних органів, а на компенсацію вартості надання послуг. Соціальні послуги зможуть надавати не тільки державні структури, а й приватні організації, які уклали договір з місцевими органами влади. Таким чином, система надання державних послуг стане конкурентним середовищем, в якій громадяни самі зможуть обирати організацію для отримання соціальних послуг.

Також передбачається створити єдиний державний реєстр одержувачів соціальних послуг та організацій, які можуть їх надавати.